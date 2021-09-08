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Назван самый опасный признак коронавируса

Вечерняя Москваиещё 6
2 часа назад

Самым опасным признаком коронавирусной инфекции является одышка, возникающая на фоне других признаков респираторного заболевания. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что появление этого симптома требует незамедлительного обращения к врачу, пишет «НСН».

До этого врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал самые неявные признаки COVID-19, среди которых снижение уровня гемоглобина и повышение ферритина в крови.

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По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, российские вакцины защищают от коронавируса в 92 процентах случаев, что является лучшим результатом в мире.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.
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