Эксперты рассказали о пользе простуд в борьбе с COVID-19

Учёные из Института молекулярной генетики Общества Макса Планка, медицинского центра «Шарите» в Берлине и ещё нескольких ведущих медицинских учреждений Германии провели совместное исследование о влиянии простудных коронавирусов на силу иммунного ответа на COVID-19. В результате специалисты пришли к выводу, что клеточная память на простудные коронавирусы существует, и что люди, переболевшие ими, легче переносят ковид.

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Отчёт исследования опубликован в журнале Science. Учёные доказали, что в организме человека при перенесении безобидных простудных коронавирусов, вырабатывается иммунный ответ, память о белках вирусов. А в силу того, что все коронавирусы имеют похожую структуру, клетки начинают активно бороться и с SARS-CoV-2 – белками COVID-19. И, если человек заразится им, организм сразу же начинает борьбу на основании этой памяти. Сила и качество ответа зависят от количества «помнящих» клеток, а также от возраста – чем человек моложе, тем иммунная память сильнее.