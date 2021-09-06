Ноль эмоций: как алкоголь делает мужчин агрессивными

Ученые: алкоголь лишает мужчин способности распознавать эмоции

Выпившие мужчины теряют способность распознавать эмоции, выяснили американские ученые. Вероятно, невозможность отличить радость или грусть от гнева и безразличия провоцирует их на агрессивное поведение. На женские способности, однако, алкоголь практически не влияет — потому что женщины в целом определяют эмоции гораздо лучше.

Видео дня

Алкогольная близорукость — особенность восприятия, возникающая при употреблении алкоголя: человек начинает уделять избыточное внимание более заметным стимулам окружающей среды, при этом игнорируя менее заметные. Это приводит к тому, что люди в состоянии алкогольного опьянения реагируют в первую очередь на действия или высказывания людей в непосредственной близости от себя, причем реагируют зачастую очень бурно.

При этом опьянение — известный фактор, связанный с насилием. Исследователи из Медицинского университета Южной Калифорнии и Университета Арканзаса предположили, что алкоголь не только вызывает у людей избыточную реакцию поведение окружающих, но и мешает распознавать эмоции.

«Если алкоголь нарушает обработку и интерпретацию эмоциональных сигналов, то возникающие поведенческие реакции могут быть менее эффективными», — пишут ученые в работе, опубликованной в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Участниками исследования стали 114 посетителей баров США, средний возраст добровольцев составил 24 года. Ученые подлавливали их у баров и задавали вопросы о том, как часто они выпивают и в каком количестве. Содержание алкоголя в организме измерялось с помощью алкотестера.

Затем добровольцы выполняли задания на распознавание эмоций. Исследователи показывали им на экране планшета 10 фотографий людей, изображавших гнев, счастье, печаль, отвращение или сохранявших нейтральное выражение лица.

Чем выше была степень опьянения, тем хуже участники определяли эмоции. При этом заметной разница была только у мужчин, восприятие женщин практически не ухудшалось.

Участниками исследования стали 114 посетителей баров США, средний возраст добровольцев составил 24 года. Ученые подлавливали их у баров и задавали вопросы о том, как часто они выпивают и в каком количестве. Содержание алкоголя в организме измерялось с помощью алкотестера.

Затем добровольцы выполняли задания на распознавание эмоций. Исследователи показывали им на экране планшета 10 фотографий людей, изображавших гнев, счастье, печаль, отвращение или сохранявших нейтральное выражение лица.

Чем выше была степень опьянения, тем хуже участники определяли эмоции. При этом заметной разница была только у мужчин, восприятие женщин практически не ухудшалось.

«Исходя из полученных результатов, свидетельствующих о нарушениях восприятия именно у мужчин, можно предположить, что нарушение распознавания эмоций — один из факторов, связанных с повышенной агрессивностью мужчин при употреблении алкоголя, — пишут исследователи.



— Если выражение лица неправильно интерпретируется как гневное или агрессивное, возможно, мужчина отреагирует неадекватно».

Вызванные алкоголем нарушения в обработке социальной информации, особенно у мужчин, могут способствовать агрессии и насилию, отмечают они. Возможно также, что этот эффект способен мотивировать к употреблению алкоголя людей с социальной тревожностью. Они могут употреблять алкоголь, чтобы изменить восприятие и избавиться от страха.

Женщины в целом намного лучше мужчин распознают эмоции. Очевидно, именно это защищает их от изменений восприятия, вызванных алкоголем, считают исследователи.

«Алкогольное опьянение может быть связано с нарушениями в точной идентификации эмоциональных выражений лица, — заключают авторы работы. — Согласно теории обработки социальной информации, идентификация и интерпретация стимула представляют собой критический первый шаг в выборе поведенческих реакций».