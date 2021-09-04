Рогозин оценил степень износа МКС

Мы понимаем, что ресурс МКС у нас по 2025 год нормальный, то есть мы технически и американцы просчитали, что никаких больших проблем станция создавать для нас не будет, хотя всё больше времени космонавты и астронавты будут тратить на поддержание жизнеспособности этой станции, — сказал руководитель Роскосмоса.