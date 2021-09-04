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Рогозин оценил степень износа МКС

News.ruиещё 2
45 минут назад

Эксплуатация Международной космической станции (МКС) не создаст больших проблем до 2025 года. О результатах расчётов специалистов NASA и Роскосмоса рассказал руководитель отечественной корпорации Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Рогозин оценил степень износа МКС
Фото: NASANASA

По словам Рогозина, специалисты понимают, что чем дольше МКС будет находиться на орбите, тем больше денег придётся тратить на замену вышедшего из строя и устаревшего оборудования. Однако до 2025 года больших проблем появиться не должно.

Мы понимаем, что ресурс МКС у нас по 2025 год нормальный, то есть мы технически и американцы просчитали, что никаких больших проблем станция создавать для нас не будет, хотя всё больше времени космонавты и астронавты будут тратить на поддержание жизнеспособности этой станции, — сказал руководитель Роскосмоса.

Ранее стало известно о том, что около 80% систем российского сегмента МКС оказались изношенными. Об этом заявил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьёв. В будущем из-за этого могут начаться непоправимые отказы бортовых систем. По данной причине после 2025 года потребуется замена основных бортовых систем станции.

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