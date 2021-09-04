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Рогозин рассказал, сколько еще будет использоваться ракета «Союз-2»

ТК «Звезда»иещё 2
23 минуты назад

Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил президенту России, что ракета-носитель «Союз-2» будет эксплуатироваться еще 10 лет. Далее, по словам Рогозина, ее заменит новая многоразовая ракета.

Рогозин обозначил срок использования ракеты «Союз-2»
Фото: roscosmos.ruroscosmos.ru

«Я думаю, реально "Союз-2" уже в последней модернизированной версии с российской системой управления еще лет 9-10 полетает. На смену ему придет возвращаемый многоразовый носитель», - резюмировал он.

Ранее гендиректор Роскосмоса пригласил президента России на любой запуск с космодрома Восточный. Рогозин сказал об этом во время демонстрации макета стартового комплекса под ракету «Союз-2».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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