Ученые выяснили, когда произошла первая эпидемия коронавируса

Сарбековирусы — подрод коронавирусов, к которому относится и SARS-CoV-2 — вызывали эпидемии десятки тысяч лет назад, выяснили вирусологи из Оксфордского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Current Biology.

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Несмотря на быстрые темпы эволюции, необходимость быть способными заражать хозяев накладывает на развитие вирусов серьезные ограничения. Исследователи воссоздали эволюцию SARS-CoV-2 с учетом этих ограничений. Оказалось, последний общий предок SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 существовал более 21 тыс. лет назад, что в 30 раз больше предыдущих оценок. Также эти данные согласуются с результатами анализа геномных данных древних людей — около 21 тыс. лет назад люди уже страдали от эпидемии коронавируса.