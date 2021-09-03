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Ученые выяснили, когда произошла первая эпидемия коронавируса

Газета.Ru
52 минуты назад

Сарбековирусы — подрод коронавирусов, к которому относится и SARS-CoV-2 — вызывали эпидемии десятки тысяч лет назад, выяснили вирусологи из Оксфордского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Current Biology.

Ученые выяснили, когда произошла первая эпидемия коронавируса
Фото: ReutersReuters

Несмотря на быстрые темпы эволюции, необходимость быть способными заражать хозяев накладывает на развитие вирусов серьезные ограничения. Исследователи воссоздали эволюцию SARS-CoV-2 с учетом этих ограничений. Оказалось, последний общий предок SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 существовал более 21 тыс. лет назад, что в 30 раз больше предыдущих оценок. Также эти данные согласуются с результатами анализа геномных данных древних людей — около 21 тыс. лет назад люди уже страдали от эпидемии коронавируса.

Авторы работы рассчитывают, что им удастся реконструировать эволюционные изменения и других вирусов. Так, они уже установили, что вирус гепатита С, очевидно, циркулировал среди животных еще полмиллиона лет назад, а около 150 тыс. лет назад распространился среди людей в ходе миграции из Африки.

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