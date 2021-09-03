Изменение климата оставит США без воды

Климатические изменения в США привели к масштабным лесным пожарам, что напрямую влияет на запасы воды в стране. Местные корпорации ищут способы инвестировать в восстановление лесов, чтобы сохранить водные ресурсы, сообщает CNBC.

После масштабных лесных пожаров часто сходят сели. Камни и песок наполняют водоемы, загрязняют воду и уменьшают объем водохранилищ. Деревьям становится трудно удерживать воду в горах, защищая плотины и водохранилища от внезапного наплыва воды во время гроз.

Водоснабжение многих населенных пунктов, в том числе крупных городов, начинается в горах и национальных лесах. По оценкам Лесной службы, в Калифорнии около 70 процентов воды либо берет начало, либо течет через леса и национальные заповедники.

Американские компании заявили о необходимости финансировать сохранение лесов для защиты источников воды. В технологическом секторе многие центры обработки данных, которым требуется вода для охлаждения блоков компьютеров, находятся в районах с дефицитом воды.

«Вода необходима нам для ведения бизнеса. Она нужна не только для производства наших продуктов, но и для того, чтобы люди могли пользоваться ими в домашних условиях. Бизнес несет ответственность за решение этих проблем», — отметила Шеннон Куинн из компании Procter&Gamble.