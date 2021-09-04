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Ученые определили самую болезненную породу собак

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Ученые Уппсальского университета Швеции определили самую болезненную породу собак.

Ученые определили самую болезненную породу собак
Фото: PixabayPixabay

В ходе селекции многие собаки приобрели различные болезнетворные генетические мутации. Исследователи секвенировали 20 животных восьми самых популярных пород, среди которых бигли, немецкие овчарки и ретриверы.

Выяснилось, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак. Они имеют наибольшее количество опасных генетических вариантов. По данным ученых, генетические варианты у них связаны с сердечной недостаточностью.

Наука и техника,Швеция,
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