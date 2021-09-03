Первый пуск американской частной ракеты Alpha привел к взрыву носителя в атмосфере. Несмотря на неудачу, эксперты считают, что для испытаний две с половиной минуты полета — это большое достижение

Феерическим взрывом в атмосфере закончился первый испытательный пуск ракеты Alpha американской частной компании Firefly Aerospace. Запуск двухступенчатой ракеты состоялся с территории базы Ванденберг ВВС в Калифорнии спустя час после того, как первоначальное время старта было перенесено и обратный отсчет остановлен из-за технических причин.

Старт и отрыв носителя прошли безупречно, устойчивый полет продолжался 2,5 минуты, однако вскоре после того, как диктор трансляции сообщил о преодолении ракетой скорости звука, она разлетелась на куски в небе Калифорнии.

«В работе Alpha произошла аномалия во время работы первой ступени, что привело к потере ракеты. По мере сбора данных будут сообщаться дополнительные детали», — написали представители компании в Twitter.

Перед запуском в районе космодрома и прилегающих территориях были приняты меры для обеспечения безопасности, уточнили в компании.

Вероятно, причиной аварии стали неполадки в первой ступени. В документации на запуск говорилось, что скорость звука должна была быть превышена на 67 секунде полета, а спустя 9 секунд ракета должна была испытать максимум аэродинамической нагрузки.

Однако, как отмечает издание SpaceNews, скорость звука была достигнута лишь спустя 2 минуты 20 секунд после старта, за 10 секунд до взрыва ракеты.

Впрочем, отмечают профильные американские СМИ, взрыв ракеты нельзя считать полным провалом миссии, ставшей первой для ракеты. «Не каждый день космический стартап запускает ракету так высоко с первой попытки. Даже SpaceX это удалось с ракетой Falcon 1 с четвертого раза», — отмечает издание Spaceflightinsider.

«Это испытательный полет, и сбор информации будет успехом, — говорил накануне пуска генеральный директор компании Том Маркусик. – Чем больше данных мы соберем, тем лучше».

В рамках миссии DREAM (short for «Dedicated Research and Education Accelerator Mission») на ракету было установлено 92 кг полезной нагрузки, которую планировалось вывести на орбиту высотой 300 километров. В этот груз входили памятные вещи, фотографии, образцы ДНК, собранные учениками школ и других образовательных учреждений, а также несколько небольших спутников.

Целью мисcии было «захватить воображение людей о космическом будущем и вдохновить население Земли на стремление к звездам». Кроме того, в космосе планировалось испытать некоторые компоненты разрабатываемого аппарата Space Utility Vehicle – работающего на солнечной энергии космического буксира, способного развозить спутники на нужные орбиты.

Путь в космос для разработчиков ракеты начался еще в 2014 году с образования фирмы Firefly Space Systems. После ее банкротства из-за проблем с инвестором была создана компания Firefly Aerospace, которая в настоящее время планирует отхватить часть бурно развивающегося рынка запусков небольших спутников на легких ракетах.

В начале этого года компания собрала $75 млн частных инвестиций для подготовки первого запуска. Стоимость самой компании оценивается в миллиард долларов с лишним, в планах – собрать еще $300 млн инвестиций.

Планируется, что ракета Alpha сможет выводить до тонны полезной нагрузки при стоимости миссии в $15 млн. Первая ступень ракеты имеет четыре керосин-кислородных двигателя Reaver 1, вторая – один двигатель Lightning 1 , также работающий на керосине и кислороде.

Действующими конкурентами в этом сегменте рынка космических пусков являются компании Rocket Lab, запускающая спутники с 2018 года, Virgin Orbit, на счету которой два удачных пуска, и Astra, чья ракета уже может достигать космоса, но пока не смогла выйти на орбиту.