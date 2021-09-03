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Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka

Lenta.ruиещё 10
54 минуты назад

Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka и удалил его из списка запрещенных в России. Об этом сообщает само издание в своем Telegram-канале.

Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka
Фото: CC0 / StockSnap /CC0 / StockSnap /

Представители СМИ сообщили, что после консультации с юристами решили удалить семь материалов, посвященных деятельности депутата Дмитрия Саблина, после чего уведомили об этом регулятор. В результате Роскомнадзор убрал сайт Readovka из реестра запрещенных в России.

Readovka попала в реестр запрещенных сайтов

«Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», — отметили в издании.

30 августа сообщалось, что сайт Readovka попал в список запрещенных сайтов из-за иска, поданного подмосковными приставами.

Наука и техника,Дмитрий Саблин,Роскомнадзор,Россия,
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