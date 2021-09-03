Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka и удалил его из списка запрещенных в России. Об этом сообщает само издание в своем Telegram-канале.
Представители СМИ сообщили, что после консультации с юристами решили удалить семь материалов, посвященных деятельности депутата Дмитрия Саблина, после чего уведомили об этом регулятор. В результате Роскомнадзор убрал сайт Readovka из реестра запрещенных в России.
«Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», — отметили в издании.
30 августа сообщалось, что сайт Readovka попал в список запрещенных сайтов из-за иска, поданного подмосковными приставами.