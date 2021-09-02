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Учёные выяснили, как наш мозг воспринимает внешность людей

Ferra.ru
27 минут назад

На восприятие сходств влияет личность человека

Учёные выяснили, как мозг воспринимает внешность людей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Научная Россия" опубликовала данные исследования, проведённого сотрудниками Нью-Йоркского (США) и Базельского (Швейцария) университетов.

В ходе нескольких экспериментов, отмечается в материале, участники исследования говорили, похожи ли люди, которых им показывали. Для этого учёные взяли портреты Бибера, Путина, Джона Траволты, Джорджа Буша, Райана Гослинга и других популярных личностей, а также незнакомых испытуемым людей.

Оказалось, что если участник узнавал, что по характеру и другим психическим свойствам два человека похожи, то и их внешность ему казалось тоже схожей. То же самое касалось незнакомцев. Джонатан Фриман, доцент кафедры психологии Нью-Йоркского университета, заключает, что восприятие нами других людей влияют социальные знания о них. Из-за этого мы можем видеть окружающих несколько искажённо: будем считать, что сходства во внешности есть, даже если это не так.

В статье также говорится, что распознавание лиц - функция, необходимая нам для идентификации других людей. В последнее время её применяют и в технологиях, например в айфонах и приложениях для борьбы с терроризмом.

Наука и техника,Джонатан Фриман,Джон Траволта,Джордж Буш,Райан Гослинг,Швейцария,Соединенные Штаты,
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