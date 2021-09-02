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В России вероятно вымерли 11 видов животных

News.ruиещё 2
1 час назад

По результатам последней инвентаризации в России 11 объектов животного мира считаются вероятно исчезнувшими. Это означает, что вымерли последние представители этих видов. Речь идёт, в частности, о красноногом ибисе, чернобрюхом клухаре, тюлене-монахе и лошади Пржевальского . Об этом сообщает Минприродф РФ.

В России вероятно вымерли 11 видов животных
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press

Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие, — говорится в сообщении министерства.

Среди исчезнувших видов — популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие.

Как сообщили в Минприрожы, с территории России за последние 400 лет исчезли девять видов и подвидов животных, включая тура, степного тарпана и морускую корову.

В настоящее время в Красную книгу РФ 443 объекта животного мира и 676 видов растений.

Ранее кинологи сообщили, что оставленных в Афганистане служебных собак, скорее всего, умертвят.

Наука и техника,Россия,
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