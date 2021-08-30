В Хакасии нашли погребение женщины эпохи позднего бронзового века

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН при раскопках одного из курганов в Республике Хакасия обнаружили погребение женщины с комплектом бронзовых украшений эпохи позднего бронзового века, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте института.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Археологи в рамках исследовательских раскопок на одном из курганов Сагайской поляны в Аскизском районе республики обнаружили под скальными обломками неглубокую могильную яму с захоронением женщины и ценными бронзовыми украшениями. Ученые предположили, что женщина пользовалась уважением в обществе, потому как ее сопроводили ценными для того периода предметами, выполнявшими не только эстетические, но и семантические функции.

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"В ограде, пристроенной с западной стороны к основной каменной конструкции кургана, было обнаружено непотревоженное захоронение эпохи поздней бронзы. < > Погребение датируется каменноложским (или лугавским) этапом карасукской культуры и входит в хронологические рамки X-VIII веков до нашей эры", - говорится в сообщении.

Рядом с черепом женщины обнаружили металлические элементы головного украшения: две пластины треугольной формы, украшенные мелкими выпуклостями, и крупные височные кольца, расположенные по три с каждой стороны черепа. Археологи также нашли бронзовый незамкнутый браслет, покрытый крупными выпуклыми жемчужинами на концах, бронзовые литые перстни, а также литую бляху, орнаментированную жемчужинами, по форме и размерам аналогичными отмеченным на браслете. Все украшения были выполнены в едином художественном стиле, отражавшем эстетические вкусы жителей расположенной на территории Хакасии Минусинской котловины на позднем этапе бронзового века.

Сохранность костей скелета женщины плохая, однако большая часть из них расположена в анатомическом порядке, череп также существенно пострадал. Помимо украшений в погребении были также обнаружены скелет крупнорогатого животного вместе с обломанным лезвием бронзового ножа, а также разложенный на несколько фрагментов орнаментированный керамический сосуд.