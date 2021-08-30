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Космонавт Соловьев предупредил об износе российского сегмента МКС

Слово и Дело
1 час назад

Оборудование российского сегмента МКС находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В 2025 году оно может выйти из строя.

Космонавт Соловьев об МКС: "Станция дышит на ладан"
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в интервью РИА Новости рассказал, что выступал с докладом на Совете РАН в прошлом году по этой проблеме. Вопрос также поднимался на совете Военно-промышленной комиссии. Однако никто не сделал официального заявления по поводу состояния МКС.

«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где отмечалось, что станция дышит на ладан», — заявил Соловьев.

Космонавт подтвердил информацию, что 80% систем модуля «Звезда» работают сверх заявленного гарантийного срока. По его словам, России стоит как можно быстрее задуматься о строительстве собственной орбитальной станции.

Наука и техника,Владимир Соловьев,Военно-промышленная комиссия,Роскосмос,РАН,РИА Новости,
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