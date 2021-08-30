Космонавт Соловьев об МКС: "Станция дышит на ладан"

Оборудование российского сегмента МКС находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В 2025 году оно может выйти из строя.
Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в интервью РИА Новости рассказал, что выступал с докладом на Совете РАН в прошлом году по этой проблеме. Вопрос также поднимался на совете Военно-промышленной комиссии. Однако никто не сделал официального заявления по поводу состояния МКС.
«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где отмечалось, что станция дышит на ладан», — заявил Соловьев.
Космонавт подтвердил информацию, что 80% систем модуля «Звезда» работают сверх заявленного гарантийного срока. По его словам, России стоит как можно быстрее задуматься о строительстве собственной орбитальной станции.