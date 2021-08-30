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Российские космонавты нашли новые трещины на МКС

Ura.Ru
24 минуты назад

При обследовании российского сегмента Международной космической станции (МКС) обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции — «Заря». Об этом сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Российские космонавты нашли новые трещины на МКС
Фото: © EPA/NASA © EPA/NASA

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле „Заря“», — рассказал Соловьев в интервью РИА «Новости». Он отметил, что со временем трещины начнут расползаться.

Об утечке воздуха в российском модуле «Звезда» сообщили в 2020 году. В октябре экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда», которую устранил в марте 2021 года. В «Роскосмосе» тогда заявили, что она не угрожала станции и экипажу. Позже выяснилось, что на МКС ищут вторую трещину, из которой выходит воздух.

Наука и техника,Роскосмос,РИА Новости,
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