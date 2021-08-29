Рогозин: средств спасти Землю от метеорита пока нет

В настоящее время средств, способных спасти Землю от столкновения с метеоритом, нет, заявил в интервью «Газете.Ru» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Говоря об обнаружении крупных и малых тел, которые могут угрожать безопасности планеты, и российская, и американская система мониторинга космического пространства видят все, кроме опасных сближений со стороны Солнца, обратил внимание он. По словам главы госкорпорации, чтобы закрыть это направление, необходимо размещать телескопы не на Земле, а на Луне.

«Вторая тема. Хорошо, мы узнали — что-то летит на Землю. И может быть такая же история, как с динозаврами. На сегодняшний день средств, способных спасти Землю, нет», — признал Рогозин.

Он отметил, что именно с таким предложением Роскосмос обращался к NASA: создать систему, которая сможет оперативно выдвинуться навстречу этому телу, и путем воздействия на него обеспечить либо его разрушение до мелких частиц, которые сгорят, когда будут входить в атмосферу Земли, либо пытаться воздействовать на его орбиту, чтобы тело пролетело мимо нашей планеты.