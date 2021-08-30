Космонавты нашли новые трещины в российском сегменте МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил новые несквозные трещины в самом старом российском модуле "Заря". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального конструктора ракетно-космической корпорации "Энергия", руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьева. Он огорчен этим инцидентом. Найденные ранее в другом российском модуле "Звезда" аналогичные повреждения наводят конструктора на мысль, что со временем трещины в "Заре" начнут расползаться. Утечку воздуха впервые выявили на МКС в сентябре 2019 года. Спустя год экипажу удалось обнаружить первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Всего российские космонавты нашли и залатали пять повреждений корпуса модуля. В настоящее время специалисты Роскосмоса выясняют причины образования трещин в модуле "Звезда". На борту МКС сейчас находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке. Российский сегмент станции состоит из пяти модулей: "Заря", "Звезда", "Поиск", "Рассвет" и "Наука".