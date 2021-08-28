Ученые предсказали глобальное отключение интернета

Американская исследовательница Сангита Абду Джиоти предсказала проблемы с интернетом из-за солнечных вспышек. Так, по ее словам, данное явление приведет к тому, что человечество останется без спутникового интернета и систем глобального позиционирования.

Отмечается, что солнечные вспышки, для которых характерны корональные выбросы, являются одними из мощнейших транзиентных явлений в Солнечной системе. Ученые признают, что явление это очень редкое — науке известно о трех случаях и все они происходили до эпохи интернета. В то же время, спустя три десятилетия низкой солнечной активности риски возникновения все же есть.