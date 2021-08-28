Исследование показало пользу кофе для сердца

Регулярное употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск инсульта среди людей, не страдающих от сердечных заболеваний, сообщает CNN со ссылкой на исследование, представленное на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов.

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Ученые проанализировали употребление кофе более 468000 британцев, а также информацию об их здоровье. Однако ранее исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что морсы, сладкая вода, кофе и чай повышают риск преждевременной смерти у женщин.

После заморозков в Бразилии стоимость кофе на Нью-Йоркской фондовой бирже приблизилась к максимуму за последние семь лет. Бразилия — крупнейший экспортер кофе в мире — второй год подряд сталкивается с природными катаклизмами. Если в 2021 году плантации кофе пострадали от заморозков, то в 2020-м они пережили крупнейшую за последние 100 лет засуху.

Пока непонятно, насколько сильно заморозки ударили по кофейным плантациям. Возможно, фермерам придется сильно обрезать деревья, что приведет к падению производства и, как следствие, дальнейшему удорожанию продукта.