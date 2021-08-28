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Исследование показало пользу кофе для сердца

Газета.Ru
50 минут назад

Регулярное употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск инсульта среди людей, не страдающих от сердечных заболеваний, сообщает CNN со ссылкой на исследование, представленное на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов.

Исследование показало пользу кофе для сердца
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ученые проанализировали употребление кофе более 468000 британцев, а также информацию об их здоровье. Однако ранее исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что морсы, сладкая вода, кофе и чай повышают риск преждевременной смерти у женщин.

После заморозков в Бразилии стоимость кофе на Нью-Йоркской фондовой бирже приблизилась к максимуму за последние семь лет. Бразилия — крупнейший экспортер кофе в мире — второй год подряд сталкивается с природными катаклизмами. Если в 2021 году плантации кофе пострадали от заморозков, то в 2020-м они пережили крупнейшую за последние 100 лет засуху.

Пока непонятно, насколько сильно заморозки ударили по кофейным плантациям. Возможно, фермерам придется сильно обрезать деревья, что приведет к падению производства и, как следствие, дальнейшему удорожанию продукта.

В любом случае низкие температуры спровоцируют уменьшение урожая в следующие 3-4 года.

Наука и техника,CNN,
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