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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Реальное времяиещё 2
33 минуты назад

В воскресенье утром в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Фото: ВконтактеВконтакте

Массовые сбои наблюдаются в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. Их начали фиксировать с 8 утра.

У большинства пользователей наблюдаются проблемы с работой сайта "Вконтакте". Почти пятая часть жалоб связана с невозможностью войти в аккаунт. И 2% обращений связаны с проблемами с сообщениями.

Сбои в работе "Вконтакте" наблюдаются не первый раз. В начале июля проблемы с соцсетью возникли у жителей Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России.

Наука и техника,Санкт-Петербург,Москва,Россия,
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