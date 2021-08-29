В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В воскресенье утром в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Фото: Вконтакте Вконтакте

Массовые сбои наблюдаются в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. Их начали фиксировать с 8 утра.

У большинства пользователей наблюдаются проблемы с работой сайта "Вконтакте". Почти пятая часть жалоб связана с невозможностью войти в аккаунт. И 2% обращений связаны с проблемами с сообщениями.