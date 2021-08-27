В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Биолог рассказала, что будет, если привить больного COVID

Ura.Ru
33 минуты назад

Чаще всего люди заболевают не из-за прививки, а потому что заразились коронавирусом до вакцинации, сами о том не подозревая. Об этом рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

Биолог разъяснил, что ждет больного COVID после прививки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки», — рассказала Анча Баранова в интервью радио Sputnik. По ее словам, вакцина попросту не успеет сработать, но пациенту будет казаться, что заболел он из-за прививки. Тем, кто почувствовал недомогание после прививки, ученый советует сделать ПЦР-тест. Если он окажется положительный, то значит человек привился уже заразившийся.

Тяжелых последствий от прививки уже заболевший коронавирусом не получит, но все же лучше этого избегать и прививаться здоровым. А вот если вакцину поставит уже переболевший, то он получит «золотую броню» — максимальный и длительный имунный ответ.

Наука и техника,Анча Баранова,ИА Sputnik,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители