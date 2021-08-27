Биолог разъяснил, что ждет больного COVID после прививки

«Если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки», — рассказала Анча Баранова в интервью радио Sputnik. По ее словам, вакцина попросту не успеет сработать, но пациенту будет казаться, что заболел он из-за прививки. Тем, кто почувствовал недомогание после прививки, ученый советует сделать ПЦР-тест. Если он окажется положительный, то значит человек привился уже заразившийся.