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Учёные нашли скелет "нового типа древнего человека" 7200-летней давности

Ferra.ruиещё 2
28 минут назад

Он принадлежит ранее неизвестному человеческому роду

Ученые обнаружили неизвестный ранее вид древнего человека
Фото: University of HasanuddinUniversity of Hasanuddin

Ученые из Тюбингенского университета Германии осуществили генетический анализ останков, обнаруженных на индонезийском острове Сулавеси. В результате выяснилось, что находка представляет из себя скелет "нового типа древнего человека" 7200-летней давности.

Так, в результате исследования выяснилось, что обнаружены были останки принадлежащей человеческому роду женщины, и захоронили ее 7200 лет. Анализ генома, в свою очередь, показал, что она является дальним родственником современных аборигенов Австралии и Новой Гвинеи. В то же время, существенная часть ДНК женщины оказалась схожа с ДНК архаичного человеческого рода, называемого денисовцами.

“Эти генетические открытия предполагают, что Индонезия и близлежащие острова — область Уоллеси, была местом смешения денисовцев и современных людей во время их первоначального путешествия в Океанию”, — поделился со-руководитель исследования Козимо Пост, профессор Центра эволюции человека и палеокружения им. Зенкенберга.

Наука и техника,Германия,
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