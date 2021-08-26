Ученые обнаружили неизвестный ранее вид древнего человека

Ученые из Тюбингенского университета Германии осуществили генетический анализ останков, обнаруженных на индонезийском острове Сулавеси. В результате выяснилось, что находка представляет из себя скелет "нового типа древнего человека" 7200-летней давности.

Так, в результате исследования выяснилось, что обнаружены были останки принадлежащей человеческому роду женщины, и захоронили ее 7200 лет. Анализ генома, в свою очередь, показал, что она является дальним родственником современных аборигенов Австралии и Новой Гвинеи. В то же время, существенная часть ДНК женщины оказалась схожа с ДНК архаичного человеческого рода, называемого денисовцами.