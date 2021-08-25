Найдена самая примитивная ящерица

Палеонтологи обнаружили в Аргентине самого примитивного представителя группы лепидозавров, к которой относятся ящерицы и змеи. Он жил около 231 млн лет назад. Находка позволяет по-новому взглянуть на эволюцию этой самой многочисленной современной группы позвоночных. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: Jorge Blanco Jorge Blanco

Рептилии прошли очень долгий эволюционный путь и сегодня занимают очень важное место в большинстве земных экосистем. Самая большая их группа — Lepidosauria, в которую входят все ящерицы и змеи. Сегодня насчитывается 11 тысяч видов лепидозавров, что делает их крупнейшей группой не только среди рептилий, но и среди всех современных позвоночных.

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Однако ранняя история лепидозавров (260–150 млн лет назад) очень обрывочна. Причина этого типична — недостаток окаменелостей. Но новая находка может закрыть пробелы. Ученые обнаружили в аргентинской формации Исчигуаласто самого примитивного лепидозавра из когда-либо обнаруженных. Новый вид, живший в позднетриасовом периоде 231 млн лет назад, получил название Taytalura alcoberi.

Палеонтологи с помощью компьютерной томографии с высоким разрешением проанализировали окаменелость. Так они подтвердили, что найденное животное относится к лепидозаврам. Дальнейшая обработка данных позволила команде понять анатомию окаменелости с высоким разрешением в масштабе всего несколько микрометров.

Используя всю полученную с помощью КТ информацию, ученые применили байесовский эволюционный анализ. С его помощью они определили расположение тайталуры на эволюционном древе. Оказалось, что рептилия была самым примитивным представителем рода, от которого произошли все ящерицы и змеи.

Симоэс согласился: «Тайталура — важный пункт в древе жизни рептилий, которого раньше не было. Поскольку эти окаменелости очень малы, они очень плохо сохраняются. А имеющиеся у нас окаменелости-кандидаты очень фрагментированы и плохо сохранились, поэтому они не предоставляют столько полезных данных для анализа», — рассказал Тиаго Симойс из Гарвардского университета.

Череп тайталуры показал, что первые лепидозавры были больше похожи на туатар, чем на чешуйчатых. Кроме того, зубы тайталуры отличались от зубов любой живой или вымершей группы лепидозавров. По словам ученых, особенности тайталуры вынуждают по-новому взглянуть на эволюцию лепидозавров.