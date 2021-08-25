Когда восстанавливается память после COVID-19

Инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о том, что после COVID-19 пациенты могут отмечать заторможенность и проблемы с памятью.

Фото: EPA EPA

Ваган Саркисян, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Профилактик» и Татьяна Черепанова, психолог, президент «Международной академии психологии инновационного развития» рассказали о том, почему у переболевших коронавирусом возникают проблемы с памятью и другие последствия.

Подробнее в репортаже «ВМ»:

О последствиях коронавируса много говорят в СМИ и соцсетях, и у некоторых мнительных людей могут возникнуть ощущения, что симптомы последствия заболевания есть и у них.

— Есть эффект массовой мнительности. Особенно тревожные люди начнут искать это у себя и даже чувствовать. Нужно понимать, что мы сами выбираем, фильтровать информацию или нет. В любом случае, можно справлять со своими состояниями, и если возникает тревога, то с ней можно справляться при помощи дыхания и прогулок, — советует эксперт Татьяна Черепанова.

Несмотря на это, у многих людей действительно возникают проблемы с концентрацией. Безусловно, они пройдут, просто у некоторых пациентов процесс восстановления занимает 2-3 недели, а у некоторых — до нескольких месяцев.

— Исследования проводятся, наблюдаются случаи воздействия на нервную систему коронавирусной инфекции. Причем они как косвенные, так и прямые. К косвенным мы можем отнести гипоксию, в которой пребывает человек во время инфекции, повышенное тромбообразование. Если говорить о памяти и концентрации, преимущественно это все-таки обратимые нарушения памяти, которые мы наблюдаем во время усталости, после болезни. Это так называемая псевдодеменция. Можно проводить и электроэнцефалограмму, которая может подтвердить диагноз. При правильной реабилитации все это постепенно может уйти, — рассказывает Ваган Саркисян.