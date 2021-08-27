Найдены первые записи ацтеков о пережитых землетрясениях

Мексиканские сейсмологи нашли в ацтекском манускрипте 500-летней давности древнейшие письменные свидетельства землетрясений в Северной и Южной Америке. Кодекс Теллериано-Ременсис описывает 12 катаклизмов, случившихся в XV-XVI веках. Ацтеки считали, что нынешний мир будет уничтожен именно землетрясениями.

Фото: Gerardo Suarez of the Universidad Nacional Autonoma de Mexico and Virginia Garcia-Acosta of the Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social Gerardo Suarez of the Universidad Nacional Autonoma de Mexico and Virginia Garcia-Acosta of the Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social

Ацтекская рукопись 500-летней давности, найденная в Мексике, стала первым письменным свидетельством, рассказывающим о землетрясениях в доколумбовой Америке. Херардо Суарес из Национального автономного университета Мексики и Вирхиния Гарсия-Акоста из мексиканского Центра научных исследований и высшего образования в области социальной антропологии изучили пиктограммы, сообщающие о 12 землетрясениях, произошедших между 1460 и 1542 годами. Статья об этом опубликована в журнале Seismology Research Letter.

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Первые письменные свидетельства землетрясений в Америке представлены в виде пиктограмм в кодексах и анналах, составленных в первые годы после испанского завоевания. Основным источником информации о землетрясениях в доиспанские времена стал так называемый кодекс Теллериано-Ременсис, созданный в 1562–1563 годах в Мехико и написанный на европейской бумаге. Это один из лучших по сохранности манускрипт среди всех ацтекских рукописных кодексов. Его название происходит от латинизированного имени Шарля-Мориса Летелье (Le Tellier), реймского епископа, владевшего этой рукописью в конце XVII века. Кодекс представляет собой солнечный и лунный календарь, который отображает исторические события — восхождения на трон и смерти правителей, битвы, землетрясения и солнечные затмения — в виде пиктограмм, небольших рисунков.

В кодексе Теллериано-Ременсис говорится о 12 землетрясениях, случившихся в XV–XVI веках. Пиктограммы содержат мало информации об эпицентрах конкретных землетрясений, их обширности или вызванных ими разрушениях, однако благодаря символам, относящимся к конкретным солнечным затмениям или другим памятным дням, а также более поздним пояснениям, оставленным комментаторами на латинском, испанском и иногда итальянском языках рядом с символами, эти события можно успешно датировать.

Так, одна из пиктограмм обозначает землетрясение, произошедшее в 1507 году. Это событие связано с солнечным затмением, а в результате землетрясения был разрушен храм и 1800 воинов погибли в неопознанной реке, расположенной предположительно на юге Мексики. То есть речь идет не только о подземных толчках, но и, вероятно, о вызванных ими оползнях. Все это можно отнести к местам возле разлома в мексиканском штате Герреро, в регионе, занимаемом культурой Йопе — ее останки найдены археологами вблизи города Пико-дель-Монте. Землетрясение, по-видимому, было весьма мощным и необычным катаклизмом для этой части зоны субдукции — зоны погружения одних блоков земной коры под другие на границе литосферных плит. Других столь же крупных землетрясений не регистрировалось там по крайней мере последние 120 лет. И столь сильным землетрясением магнитудой свыше 8,0 могло быть землетрясение 1496 года.

Несмотря на то, что информации о разрушениях или указаний точного места, где ощущались толчки, не хватает, сообщения в этом кодексе все же позволяют увязывать даты землетрясений и других природных явлений с социальными потрясениями, предоставляя в руки ученых первую письменную хронологию землетрясений в Северной и Южной Америке. Впрочем, есть и другие отчеты, написанные уже после испанского завоевания Мексики в 1521 году, в которых рассказывается о политических и социальных событиях, произошедших до падения империи ацтеков. В некоторых из этих летописей содержится достаточно информации о местах, пострадавших от землетрясений, и о нанесенном ими ущербе. Например, в историческом отчете францисканского монаха Хуана де Торквемады как раз описывается землетрясение 1496 года, которое потрясло три горы в «провинции Сочитепек, вдоль побережья» и вызвало оползни в районе, населенном людьми Йопе.

«Существование доиспанских манускриптов с описанием землетрясений объясняется двумя факторами, — говорит Суарес. — Землетрясения на этой территории происходили достаточно часто, и к тому же коренные жители нынешней Мексики придавали им важное значение благодаря своей космологии».

Все мезоамериканские цивилизации верили в циклическую природу времени, рассматривая существование Вселенной как череду эпох, продолжавшихся почти 5200 лет, которые в свою очередь делились на 13 отрезков — бактунов. Предыдущий цикл должен был закончиться 21 (или 23) декабря 2012 года, с чем связывались определенные апокалиптические ожидания. Согласно этой точке зрения, нынешний мир уничтожат небывалые землетрясения. В ацтекской мифологии фигурировал бог смерти, темных пещер, землетрясений, эха и ягуаров, названный Тепейоллотлем («Сердце гор»). Именно по его вине и происходят землетрясения, а также далеко разносится горное эхо. Тепейоллотль изображался в виде ягуара, пятнистая шкура которого символизировала также звездное небо.

Землетрясения, называемые «тлал-оллин» или «нахуи-оллин» на языке науатль, представлены двумя символами, используемыми в пиктограммах: «оллин» (движение) и «тлалли» (земля). «Оллин» — это глиф, состоящий из четырех спиралей (представляющих четыре стороны света Земли) и центрального глаза или круга. «Тлалли» — глиф, состоящий из одного или нескольких слоев, заполненных точками и разными цветами (представляющими драгоценные камни). В кодексе Теллериано-Ременсис есть и другие модификации глифов землетрясений, но их значения до сих пор не ясны ученым.

«Исторические свидетельства не меняют нашего взгляда на сейсмический потенциал этого региона на юге Мексики, — пояснил Суарес. — Это просто дает нам дополнительные свидетельства того, что сильные землетрясения раньше действительно происходили в этом сегменте зоны субдукции, и отсутствие подобных землетрясений на протяжении последних лет не дает права считать этот регион сейсмически малоактивным».

Суарес и Гарсиа-Акоста начали изучать исторические землетрясения в Мексике после разрушительного землетрясения магнитудой 8,0 в Мехико в 1985 году и в конечном итоге опубликовали свои выводы в книге Los sismos en la Historia de México. «Однако прежде мы не изучали пиктографические изображения землетрясений, — признается Суарес. — Недавно мы приступили к более детальному изучению этого пиктографического наследия и других текстов, написанных сразу после испанского завоевания». Рисование кодексов было строгой дисциплиной, там не было места случайным художественным вольностям, а людей, ведущих записи, специально обучали этому навыку. Хотя многие бесценные кодексы с приходом испанцев были сожжены как предметы языческого культа, некоторые из них все же сохранились, и пиктографический стиль использовался в новых кодексах вплоть до XVIII века.