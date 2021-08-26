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Спрогнозирован срок наступления четвертой волны коронавируса в России

Lenta.ruиещё 5
7 часов назад

Спрогнозирован срок наступления четвертой волны коронавируса в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич в интервью «Ленте.ру» заявила, что в срок до ноября 2021 года года может наступить четвертая волна коронавируса в России.

«Учитывая темпы распространения инфекции, сезонность, четвертую волну можно спрогнозировать к началу ноября. Думаю, к ней мы подойдем с "хвостом" в 20-30 процентов не привитых и не болевших», — предположила эксперт.

Кроме того, считает Станевич, на возможный осенний рост заболеваемости COVID-19 могут повлиять недостаточные темпы вакцинации. По ее мнению, у россиян «в голове неразбериха» по этому вопросу, а в маленьких населенных пунктах есть проблемы с наличием вакцин.

«Сложив все эти факторы, думаю, к осени достигнуть коллективного иммунитета мы не успеем», — заключила инфекционист.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 поможет приблизить пандемию коронавируса к завершению. Он объяснил, что иммунная прослойка в обществе напрямую влияет на показатель смертности от болезни — чем больше людей с иммунитетом, тем заметнее снижается смертность.

Наука и техника,COVID-19,Николай Крючков,Lenta.ru,Россия,
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