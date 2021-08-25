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Ученые назвали одно из последствий изменения климата

Ferra.ru
1 час назад

Корреспондент Science News Кэролайн Грэмлинг разобралась в создавшейся ситуации.

Ученые назвали одно из последствий изменения климата
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изменение климата сильно повлияло на Европу, пишет журналист. Учёные заявляют, что гораздо выше стала вероятность возникновения наводнений из-за мощных ливней. Причём неожиданных. Так, они возникают теперь в 1,2-9 раз чаще и при этом сами по себе - на 3-19 процентов сильнее.

Исследование World Weather Attribution показало, что в районах, где с 12 по 15 июля шли дожди, ставшие причиной наводнения, выпало за один день около 93 миллиметра дождя, за два - 106 миллиметров. Также автор напоминает, что в результате этого погибли более 200 жителей Западной Германии.

Профессор университета Твенте в Нидерландах и директор Климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца ван Алст замечает, что подобные дожди могут происходить раз в 400 лет. Но, возможно, сейчас такие природные явления начнут встречаться чаще из-за глобального потепления.

Наука и техника,Международный комитет Красного Креста,
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