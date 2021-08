Ученые оценили риски возникновения следующей пандемии

Пандемия COVID-19 стала одной из самых смертоносных за последнее столетие. Исследователи из Дьюкского университета в США оценили риски возникновения новых эпидемий такого же масштаба и пришли к неутешительным выводам. Подробности они изложили в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.