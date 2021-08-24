Фанаты Плутона захотели вернуть ему статус планеты

Научное сообщество до сих пор не пришло к единому решению, можно ли считать Плутон девятой планетой Солнечной системы, пишет портал ScienceNews.

В 2006 году Международный астрономический союз принял решение о лишении небесного тела статуса планеты, решив, что планета должна очистить свое окружение от прочих крупных астрономических объектов. Тем не менее, после миссии космического аппарата New Horizons, изучившего Плутон в 2015 году, многие геологи и планетологи стали сомневаться в обоснованности такого решения.