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Фанаты Плутона хотят вернуть ему статус планеты

Газета.Ru
55 минут назад

Научное сообщество до сих пор не пришло к единому решению, можно ли считать Плутон девятой планетой Солнечной системы, пишет портал ScienceNews.

Фанаты Плутона захотели вернуть ему статус планеты
Фото: NASANASA

В 2006 году Международный астрономический союз принял решение о лишении небесного тела статуса планеты, решив, что планета должна очистить свое окружение от прочих крупных астрономических объектов. Тем не менее, после миссии космического аппарата New Horizons, изучившего Плутон в 2015 году, многие геологи и планетологи стали сомневаться в обоснованности такого решения.

«Это динамичный и сложный мир, не похожий ни на что в Солнечной системе», — писал в 2015 году научный журналист Кристофер Крокетт под впечатлением от миссии межпланетной станции.

Сейчас целая группа ученых в числе которых Алан Стерн, руководивший миссией «Новых горизонтов» полагает, что определение планеты пора пересмотреть.

«Любое небесное тело с активной геологией следует признавать планетой. Не так важно, где ты находишься. Важно что ты представляешь», — заявил изданию планетолог Джим Белл из Государственного университета Аризоны, считающий критерий об отсутствии других небесных тел на орбите необоснованным.

Наука и техника,Алан Стерн,
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