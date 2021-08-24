Ближайший к Солнцу: астрономы нашли опередивший Меркурий астероид

Самый близкий к Солнцу астероид столкнется с Меркурием или Венерой

Фото: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silv CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silv

Американские астрономы нашли самый близкий к Солнцу астероид, обращающийся вокруг звезды за рекордные 113 земных дней. Лишь Меркурий оборачивается быстрее, за 88 дней, однако вытянутая орбита нового астероида позволяет ему временами подходить к Солнцу еще ближе.

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Новооткрытому астероиду 2021 PH27 требуется всего 113 земных дней, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, именно столько на нем длится год. Это меньше, чем у любого из известных нам астероидов, и вообще это самый короткий период обращения среди всех объектов Солнечной системы, за исключением Меркурия, год на котором длится всего 88 земных суток. Однако вытянутая эллиптическая орбита 2021 PH27 позволяет ему временами оказываться к Солнцу даже ближе, чем Меркурий. При самом тесном сближении он подходит к Солнцу на 20 млн км, тогда как Меркурий — на 46 млн км. При максимальном удалении астероид оказывается от Солнца дальше Венеры.

Впервые астероид был обнаружен 13 августа американскими астрономами, использующими 570-мегапиксельную камеру DEC на четырехметровом телескопе имени Виктора Бланко межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Наблюдения на других телескопах 14 и 15 августа подтвердили открытие. Об этом сообщается в пресс-релизе Института Карнеги в Вашингтоне. Циркуляр о новом открытии размещен на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

За последующие нескольких дней наблюдений на DEC, а также на телескопах Magellan Обсерватории Лас-Кампанас в Чили и некоторых других удалось восстановить орбиту нового астероида. Для этого, как говорят ученые, пришлось даже внести некоторые изменения в расписании наблюдений, но оно того стоило.

«Хотя время телескопа для астрономов очень ценно, международное сотрудничество и интерес к неведомому побуждают иногда откладывать другие наблюдения, чтобы сосредоточиться на новых интересных открытиях, подобных нашему», — говорит Скотт Шеппард, руководивший группой первооткрывателей.

Этот астроном, работающий в Институте Карнеги, известен как первооткрыватель многих спутников планет-гигантов, а также объектов пояса Койпера, астероидов из группы кентавров между орбитами Юпитера и Нептуна и околоземных астероидов. В марте 2014 года он вместе с Чедвиком Трухильо открыл карликовую планету 2012 VP113, а в ноябре 2018 года вместе с Дэвидом Толеном и Чедвиком Трухильо — транснептуновый объект 2018 VG18. Они считались самыми удаленными на тот момент.

Согласно оценкам Шеппарда и его коллег, 2021 PH27 в поперечнике составляет около одного километра. Астероид мог образоваться в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, а затем, вероятно, он был выброшен ближе к Солнцу в результате гравитационного взаимодействия с одним или несколькими объектами.

Во время сближений с Солнцем поверхность 2021 PH27 становится настолько горячей, что там может плавиться свинец, — около 500°C. Эти погружения в гравитационный колодец Солнца означают также, что на астероиде самым существенным образом среди всех известных объектов Солнечной системы сказываются эффекты общей теории относительности. Такие эффекты проявляются в небольших изменениях эллиптической орбиты 2021 PH27, выявленной группой астрономов.

В долгосрочной перспективе эта орбита нестабильна. По словам членов группы, через несколько миллионов лет астероид, скорее всего, столкнется с Солнцем, Меркурием или Венерой, если только не изменит существенно свою орбиту в результате какого-нибудь иного гравитационного взаимодействия за это время.

Плоскость орбиты 2021 PH27 имеет наклон в 32° относительно плоскости Солнечной системы (плоскости эклиптики). Такой высокий наклон позволяет предположить, что 2021 PH27 может оказаться также и бывшей кометой, сформировавшейся где-то на окраинах Солнечной системы, а затем захваченной на более низкую орбиту после прохождения мимо Марса, Земли, Венеры или другого объекта внутренней части Солнечной системы.

Открытие 2021 PH27 важно еще и потому, что позволяет астрономам изучить потенциально опасные для Земли астероиды внутренней части Солнечной системы. Дело в том, что астероиды около Солнца вообще труднообнаружимы из-за того, что телескопам мешает его свет.

«Оценка численности астероидов внутри земной орбиты важна для завершения переписи астероидов вблизи Земли, включая некоторые из наиболее опасных, которые могут сблизиться с Землей в дневное время и не содержатся в большинстве обзоров, проводимых в ночное время среди астероидов, не сближающихся с Солнцем», — пояснил Скотт Шеппард.

Дальнейшие наблюдения, вероятно, помогут разрешить все эти загадки, но Шеппарду и прочим астрономам придется подождать несколько месяцев, чтобы собрать больше данных. В настоящее время астероид 2021 PH27 находится за Солнцем и вновь станет доступен для наблюдений лишь в начале 2022 года.