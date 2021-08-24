Звучание скрипок Страдивари объяснили химическим составом

Секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари заключается в особой химической обработке музыкальных инструментов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Исследование провели ученые из Тайваньского национального университета и Техасского университета A&M. В нем также участвовал биохимик и скрипичный мастер Джозеф Нагивари, который еще 40 лет назад первым предположил, что уникальное звучание создается именно с помощью химического состава.

«Все мои исследования на протяжении многих лет основывались на предположении, что древесина великих мастеров подвергалась агрессивной химической обработке», — объяснил он изданию.

Как выяснили ученые, для защиты инструментов от паразитов древесину покрывали специальным химическим составом, в который входили квасцы, бура, медь, известковая вода, а также цинк. По мнению Нагивари, скорее всего мастера понимали, что используемые ими соли придавали скрипкам не только прочность, но и акустические достоинства, поэтому и не раскрывали свой секрет.