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Треть планеты Земля уйдет под воду: эксперт определил сроки мировой катастрофы

Вероника Полынина
34 минуты назад

Уже через 100 лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, что повлечет за собой новое великое переселение народов, которые сейчас живут на наиболее густонаселенных территориях. Но человечество может замедлить этот процесс. Об этом сообщил климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов в эфире радио "Спутник в Крыму".

Треть планеты Земля уйдет под воду: эксперт определил сроки мировой катастрофы
Фото: EPAEPA

По словам Рябова, повышение уровня моря всего на несколько метров может привести к тому, что 30% самых густонаселенных районов Земли будут затоплены. В свою очередь это станет причиной переселения большого количества людей, переноса производств и жилья.

Как рассказал ученый, если скорость сохранится, то существенное повышение уровня моря можно будет заметить уже к 2050 году. Но если страны сократят выбросы парниковых газов, замедлив тем самым процесс глобального потепления, прогнозы могут не сбыться, и повышение уровня Мирового океана можно будет отодвинуть на 100-200 или даже на 300 лет.

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