Треть планеты Земля уйдет под воду: эксперт определил сроки мировой катастрофы

Уже через 100 лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, что повлечет за собой новое великое переселение народов, которые сейчас живут на наиболее густонаселенных территориях. Но человечество может замедлить этот процесс. Об этом сообщил климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов в эфире радио "Спутник в Крыму".

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По словам Рябова, повышение уровня моря всего на несколько метров может привести к тому, что 30% самых густонаселенных районов Земли будут затоплены. В свою очередь это станет причиной переселения большого количества людей, переноса производств и жилья.