В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Рогозин назвал российских конкурентов Илона Маска

News.ruиещё 2
1 час назад

Самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Слова Рогозина приводит пресс-служба правительства региона.

Рогозин назвал российских конкурентов Илона Маска
Фото:  Roscosmos/Twitter.com Roscosmos/Twitter.com

Встреча Рогозина и Азарова прошла на РКЦ «Прогресс». Стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли.

По словам Рогозина, в настоящее время Россия имеет молодое поколение учёных, конструкторов и инженеров во многом благодаря тем кадрам, которые готовят в том числе в Самарском университете.

Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи. И если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара, — сказал руководитель Роскосмоса.

Ранее учёный рассудил заочную дискуссию руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина и главы SpaceX Илона Маска по вопросу терраформирования Красной планеты. Маск в последние несколько лет много раз называл лучшим способом создания земных условий на Марсе сброс в определённых районах планеты термоядерных зарядов. В свою очередь Рогозин назвал подобное предложение предлогом для вывода в космос ядерного оружия.

Наука и техника,Дмитрий Азаров,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",Самарская Область,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители