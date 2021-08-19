Названа опасность спутников Илона Маска

Устройства системы глобального интернета Starlink являются опасными для других спутников на земной орбите. Об этом сообщает издание Space.

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Журналисты ссылаются на исследователя Хью Льюиса (Hugh Lewis) из Университета Саутгемптона (Великобритания), который наблюдает за ситуацией на орбите Земли. По словам Льюиса, только из-за спутников Starlink еженедельно происходит около 1600 опасных сближений с другими объектами. Под этим понятием подразумевается риск пересечения траекторий искусственных космических тел и их сближение на расстоянии до одного километра.

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Ученый называет спутники интернет-системы Илона Маска потенциально опасными. Хью Льюис проанализировал случаи опасных сближений в мае 2019 года — когда была запущена первая партия Starlink — и выяснил, что с этого времени количество случаев сближения на околоземной орбите выросло вдвое. Половина из них приходится именно на оборудование Starlink.

Специалист отметил, что на орбите запущено около 250 спутников системы корпорации OneWeb — одного из конкурентов проекта Илона Маска. На спутники британской компании приходится около 80 случаев сближения в неделю. По оценке ученого, сейчас Starlink обслуживает около 1700 спутников, но когда SpaceX запустит на орбиту 12 тысяч единиц, то на них будет приходится 90 процентов случаев опасного сближения в космосе.

С аргументами Льюиса согласен директор компании Kayhan Space Симак Хезер (Siemak Heser). «Эта проблема действительно выходит из-под контроля. Если два космических корабля столкнутся на орбите, облако обломков, создаваемое аварией, будет угрожать другим спутникам», — заметил Хезер.

Журналисты отметили, что пока что спутникам удается расходиться на земной орбите. Авторы вспомнили инцидент 10 февраля 2009 года, когда над территорией России произошел первый в истории случай столкновения двух искусственных спутников — российского Космос-2251» и американского Iridium 33. В результате контакта оба спутника сошли с орбиты.