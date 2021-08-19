Врач рассказал, как коронавирус влияет на психику

Коронавирус даже в легкой форме может стать причиной тревоги, бессонницы и плохого настроения, рассказал врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.

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«Определенное воздействие вирус оказывает на психику человека. Даже после нетяжелого ковида довольно часто приходят пациенты, которые жалуются на тревогу, острую бессонницу, и им требуется помощь невропатолога, психиатра», – приводит его слова «Парламентская газета».

Пальман отметил, что пациенты после легкой формы COVID-19 часто жалуются на астению, хандру, эмоциональное выгорание и тревожность. На борьбу с указанными симптомами уходят месяцы.

«Другое дело, что вероятность получить трагическое или смертельное осложнение для «легких» пациентов невелика», – пояснил врач.

Он подчеркнул, что во многом последствия зависят от того, насколько тяжело пациент переносит коронавирусную инфекцию.