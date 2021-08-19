Врач рассказал, как коронавирус влияет на психику

Коронавирус даже в легкой форме может стать причиной тревоги, бессонницы и плохого настроения, рассказал врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.
«Определенное воздействие вирус оказывает на психику человека. Даже после нетяжелого ковида довольно часто приходят пациенты, которые жалуются на тревогу, острую бессонницу, и им требуется помощь невропатолога, психиатра», – приводит его слова «Парламентская газета».
Пальман отметил, что пациенты после легкой формы COVID-19 часто жалуются на астению, хандру, эмоциональное выгорание и тревожность. На борьбу с указанными симптомами уходят месяцы.
«Другое дело, что вероятность получить трагическое или смертельное осложнение для «легких» пациентов невелика», – пояснил врач.
Он подчеркнул, что во многом последствия зависят от того, насколько тяжело пациент переносит коронавирусную инфекцию.
Ранее врач-психиатр, эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Менделевич заявил, что после COVID-19 люди могут у себя заметить нарушения в работе головного мозга.
В 2020 году ВОЗ рассказала о влиянии коронавируса на психику людей. По данным организации, люди испытывают дискомфорт в связи с ограничительными мерами. Около миллиарда человек живут с психическими расстройствами разной степени тяжести.