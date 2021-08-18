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Facebook удалил 18 млн постов с ложными сведениями о COVID-19

Газета.Ru
34 минуты назад

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть удалила 18 млн постов, содержащих ложные сведения о коронавирусе. Об этом он сообщил CBS News.

Facebook удалил 18 млн постов с ложными сведениями о COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Если мы видим опасную дезинформацию на нашей платформе, мы удаляем ее. Это противоречит нашей политике», — отметил Цукерберг.

Ранее сообщалось, что Facebook снял запрет на посты об искусственном происхождении коронавируса нового типа. По словам представителей соцсети, в свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения они больше не будут удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком.

Отмечалось, что рекламные объявления, призывающие к отказу от вакцинации, будут также заблокированы в Facebook.

Администрация соцсети начала удалять публикации об искусственном создании коронавируса в феврале текущего года в рамках своей политики по борьбе с дезинформацией о COVID-19.

Наука и техника,Марк Цукерберг,CBS,
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