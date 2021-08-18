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В Помпеях обнаружили мумию священнослужителя

News.ru
25 минут назад

Во время археологических работ в Помпеях учёные обнаружили гробницу с мумифицированными останками мужчины. Надпись, сделанная на могиле, раскрыла личность покойного. Им оказался состоятельный священнослужитель, проживший более 60 лет, сообщает «МИР 24».

В Помпеях обнаружили мумию священнослужителя
Фото: pompeiisites.orgpompeiisites.org

Гробница была сооружена за городским центром ещё до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Согласно надписи на могиле, гробница принадлежит Марку Венерию Секундио. Когда-то он был рабом, но в последствии обрёл свободу и стал священником. Останки покойного хорошо сохранились до наших дней: на голове даже остались волосы и часть уха.

Вместе с мумией священника в его гробнице находились два сосуда с кремированным прахом. Одна их урн принадлежит женщине, чьё имя было записано как Новия Амабилис («добрая жена»).

Как отмечают специалисты, жители Помпеев активно использовали кремацию, и остаётся неизвестным, почему тело священника не было сожжено. В настоящее время останки отправлены в лабораторию, где планируется выяснить, была ли мумификация преднамеренной или тело приобрело такой вид вследствие естественных причин.

Ранее сообщалось. что в запасниках Национального музея в Варшаве археологи обнаружили первую египетскую мумию беременной женщины

Наука и техника,Музей Бардо,Помпеи,
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