В Помпеях обнаружили мумию священнослужителя

Во время археологических работ в Помпеях учёные обнаружили гробницу с мумифицированными останками мужчины. Надпись, сделанная на могиле, раскрыла личность покойного. Им оказался состоятельный священнослужитель, проживший более 60 лет, сообщает «МИР 24».

Фото: pompeiisites.org pompeiisites.org

Гробница была сооружена за городским центром ещё до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Согласно надписи на могиле, гробница принадлежит Марку Венерию Секундио. Когда-то он был рабом, но в последствии обрёл свободу и стал священником. Останки покойного хорошо сохранились до наших дней: на голове даже остались волосы и часть уха.

Вместе с мумией священника в его гробнице находились два сосуда с кремированным прахом. Одна их урн принадлежит женщине, чьё имя было записано как Новия Амабилис («добрая жена»).

Как отмечают специалисты, жители Помпеев активно использовали кремацию, и остаётся неизвестным, почему тело священника не было сожжено. В настоящее время останки отправлены в лабораторию, где планируется выяснить, была ли мумификация преднамеренной или тело приобрело такой вид вследствие естественных причин.