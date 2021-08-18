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Останки летающих ящеров обнаружили под Рязанью

Lenta.ru
1 час назад

На территории карьера Малый Пролом в Шацком районе Рязанской области впервые обнаружили останки летающих ящеров. Об этом в среду, 18 августа, сообщил ТАСС заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования Рязанского госуниверситета (РГУ) имени Есенина Алексей Водорезов.

Останки летающих ящеров обнаружили под Рязанью
Фото: WikipediaWikipedia

По словам ученого, специалисты при раскопках нашли шесть зубов птерозавра, который, предположительно, обитал на территории современного центра Русской равнины в меловой период. Размах крыльев этого летающего ящера достигал девяти метров. Питался он в том числе рыбой, которую мог выхватывать из воды при помощи своих тонких, длинных и немного изогнутых зубов.

«Впервые найдены зубы летающей рептилии, ранее в центре России вообще не были известны птерозавры. Вместе с коллегами из других стран мы пришли к выводу о том, что они принадлежали летающим ящерам орнитохейрусам... Их находили в Европе, у нас — в Татарстане, Волгограде, единично — под Тамбовом и Саратовом, но так близко к территории современной Москвы — никогда прежде», — рассказал Водорезов.

Он отметил, что в настоящее время находки исследуются российскими учеными совместно с коллегами из США, Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Швеции и Австралии.

Ранее в карьере Малый Пролом уже были найдены останки более 40 видов древних акул и морских рептилий.

Наука и техника,ИТАР-ТАСС,Рязанская Область,Рязань,
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