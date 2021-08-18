Останки летающих ящеров обнаружили под Рязанью

«Впервые найдены зубы летающей рептилии, ранее в центре России вообще не были известны птерозавры. Вместе с коллегами из других стран мы пришли к выводу о том, что они принадлежали летающим ящерам орнитохейрусам... Их находили в Европе, у нас — в Татарстане, Волгограде, единично — под Тамбовом и Саратовом, но так близко к территории современной Москвы — никогда прежде», — рассказал Водорезов.