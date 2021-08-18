Twitter запустил новую функцию против дезинформации

Социальная сеть Twitter приступила к тестированию функции, которая позволит пользователям помечать содержащие дезинформацию и вводящие в заблуждение сообщения.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Согласно заявлению администрации соцсети, со среды, 18 августа, пользователи в США, Южной Корее и Австралии смогут пометить твит как «это вводит в заблуждение» после нажатия на кнопку «сообщить о твите», сообщает ФАН.

При этом пользователей предупредили, что соцсеть не сможет реагировать на каждое сообщение. Однако в Twitter подчеркнули, что вклад каждого поможет «выявить тенденции» и «увеличить скорость и масштаб работы по борьбе с дезинформацией», сообщается на официальном блоге компании.

14 августа стало известно, что Министерство внутренней безопасности подготовило доклад, посвященный террористическим угрозам в отношении США. В документе утверждается, что якобы связанные с российскими властями средства массовой информации распространяли не соответствующие действительности сведения о коронавирусной инфекции.