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Twitter запустил новую функцию против дезинформации

Вечерняя Москваиещё 3
7 часов назад

Социальная сеть Twitter приступила к тестированию функции, которая позволит пользователям помечать содержащие дезинформацию и вводящие в заблуждение сообщения.

Twitter запустил новую функцию против дезинформации
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя МоскваАлександр Кожохин / Вечерняя Москва

Согласно заявлению администрации соцсети, со среды, 18 августа, пользователи в США, Южной Корее и Австралии смогут пометить твит как «это вводит в заблуждение» после нажатия на кнопку «сообщить о твите», сообщает ФАН.

При этом пользователей предупредили, что соцсеть не сможет реагировать на каждое сообщение. Однако в Twitter подчеркнули, что вклад каждого поможет «выявить тенденции» и «увеличить скорость и масштаб работы по борьбе с дезинформацией», сообщается на официальном блоге компании.

14 августа стало известно, что Министерство внутренней безопасности подготовило доклад, посвященный террористическим угрозам в отношении США. В документе утверждается, что якобы связанные с российскими властями средства массовой информации распространяли не соответствующие действительности сведения о коронавирусной инфекции.

Согласно докладу, такие СМИ в России, а также в Китае и Иране «подогревали интерес» к теориям заговора о происхождении COVID-19 и тем самым «активизировали усилия по сеянию разногласий в мире». Авторы доклада также обвинили «пророссийские СМИ» в распространении дезинформации относительно вакцин от коронавирусной инфекции.

Наука и техника,Департамент внутренней безопасности США,Корея, Республика,Австралия,Соединенные Штаты,
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