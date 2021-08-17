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Учёные рассказали, люди с какой внешностью зарабатывают больше

Ferra.ru
1 час назад

Учёные в своей новой работе оценили связь между внешностью, а точнее комплекцией человека и его доходом. Есть плохие новости для некоторых людей.

Ученые рассказали, люди с какой внешностью зарабатывают больше
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи увидели, что невысокие мужчины и полные женщины зарабатывают почти на $1000 меньше в год, чем более высокие и худые люди. Учёные считают, что это следствие того, что работодатели предпочитают более привлекательных людей.

Авторы работы изучили данные 2383 человек. Их интересовала информация о телосложении, доходе и поле. Статистический анализ показал, что каждый сантиметр роста для мужчин даёт прибавку в $1000 к годовому доходу. Для женщин такая же прибавка достигалась за снижение индекса массы тела (ИМТ) на единицу.

Стоит отметить, что особенность этого исследования в использовании объективных параметров внешности. В предыдущих работах люди сами оценивали свои характеристики.

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