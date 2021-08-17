Как WhatsApp изменился за последние месяцы

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Администрация WhatsApp в 2021 году внедрила в мессенджер ряд функций, призванных повысить приватность, а также улучшить пользовательский опыт. «Газета.Ru» рассказывает о самых важных из них.

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Однократный просмотр фото и видео

Одним из самых интересных обновлений WhatsApp, гарантирующих конфиденциальность передаваемой информации, стала функция однократного просмотра фото или видео. Теперь, отправляя медиаконтент, пользователь может быть уверен в том, что его просмотрят только один раз — для этого используется специальная настройка. После того как получатель закрыл изображение, он больше не сможет открыть его повторно или кому-то переслать. Эта функция направлена на то, чтобы пользователь ощущал себя в безопасности, если он задумает поделиться каким-то конфиденциальным снимком или сканом.

Для использования этой функции после выбора контента, которым вы хотите поделиться, необходимо нажать на «1» рядом с кнопкой «отправить».

Групповой звонок в любое время

Ранее при использовании WhatsApp для группового звонка возникала необходимость дождаться всех его участников, так как внести изменения в список приглашенных можно было только до его начала. Теперь в групповые видео- и аудиозвонки с участием до 8 человек можно входить в любое время и возвращаться даже после выхода.

Дополнительным бонусом является и то, что теперь перед подключением можно заранее ознакомиться со списком участников вызова.

Архивный чат больше не потревожит

С новой версией мессенджера на вашем Android-смартфоне архивированные чаты перестанут отправлять вам уведомления. Теперь можно убрать навязчивый чат из списка и при этом сохранить переписку.

Если же уведомления из чата, который находится в архиве, все еще важны для пользователя, тогда следует убрать его из списка, чтобы не упустить важное сообщение.

Перенос чата с одного устройства на другое

Функция переноса чатов уже появилась на некоторых устройствах и в ближайшее время станет доступна всем пользователям Android. Она позволит вам полностью сохранить важные сообщения, документы и переписки в случае перехода на новый смартфон.

Самостоятельный WhatsApp Web

Эта функция пока еще проходит тестирование в бета-версии мессенджера, но ее релиз станет важной вехой в истории мессенджера. Так, пользователям станет доступно использование веб-версии мессенджера без необходимости держать смартфон при себе. Исключением является лишь первое подключение. До этого пользоваться WhatsApp одновременно можно было только на одном устройстве, а работа десктоп-версии и веб-интерфейса работала по принципу отзеркаливания смартфона — то есть было необходимо держать гаджет включенным и поддерживать доступ к интернету.