Apple заблокировала россиянина при попытке купить дорогую программу

Пользователь habr.com поделился случившимся.

Всё началось с того, пишет автор, что у него возникло желание купить дорогую платную программу. Оплачивать он решил при помощи Apple ID, поскольку там уже лежало 500 рублей.

Для оплаты нужно было добавить к сумме на счёте ещё несколько тысяч. У Apple существует ограничение - пополнять счёт можно за один раз на сумму не более 9 тысяч рублей. Два первых платежа прошли (хотя второй только через техподдержку), а третий нет. Через день сообщили, что банковскую карту навсегда заблокировали по решению Apple. После этого наступила блокировка аккаунта.