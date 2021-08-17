Apple заблокировала россиянина при попытке купить дорогую программу

Пользователь habr.com поделился случившимся.
Всё началось с того, пишет автор, что у него возникло желание купить дорогую платную программу. Оплачивать он решил при помощи Apple ID, поскольку там уже лежало 500 рублей.
Для оплаты нужно было добавить к сумме на счёте ещё несколько тысяч. У Apple существует ограничение - пополнять счёт можно за один раз на сумму не более 9 тысяч рублей. Два первых платежа прошли (хотя второй только через техподдержку), а третий нет. Через день сообщили, что банковскую карту навсегда заблокировали по решению Apple. После этого наступила блокировка аккаунта.
Автор также сообщает, что повлиять на решение никак невозможно, как и доказать, что он не является мошенником (в службе поддержки предположили, что блокировка произошла из-за признания операций мошенническими). 18 тысяч ему должны вернуть, а 500 рублей с ID Apple - нет. Кроме того, из-за блокировки "сгорели" все приложения, которые были куплены до этого.