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Apple заблокировала пользователя из России при попытке купить дорогую платную программу

Ferra.ru
2 часа назад

Пользователь habr.com поделился случившимся.

Apple заблокировала россиянина при попытке купить дорогую программу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всё началось с того, пишет автор, что у него возникло желание купить дорогую платную программу. Оплачивать он решил при помощи Apple ID, поскольку там уже лежало 500 рублей.

Для оплаты нужно было добавить к сумме на счёте ещё несколько тысяч. У Apple существует ограничение - пополнять счёт можно за один раз на сумму не более 9 тысяч рублей. Два первых платежа прошли (хотя второй только через техподдержку), а третий нет. Через день сообщили, что банковскую карту навсегда заблокировали по решению Apple. После этого наступила блокировка аккаунта.

Автор также сообщает, что повлиять на решение никак невозможно, как и доказать, что он не является мошенником (в службе поддержки предположили, что блокировка произошла из-за признания операций мошенническими). 18 тысяч ему должны вернуть, а 500 рублей с ID Apple - нет. Кроме того, из-за блокировки "сгорели" все приложения, которые были куплены до этого.

Наука и техника,Apple,Россия,
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