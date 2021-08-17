Microsoft будет использовать Ethereum для борьбы с пиратами

Компания Microsoft задействует блокчейн Ethereum для борьбы с пиратами. Информация об этом появилась в исследовании о повышении эффективности борьбы с нелицензионным софтом и контентом. С помощью программы Argus доносить на пиратские ссылки станет легко и прибыльно. Предполагается, что пользователи будут анонимно жаловаться на нелегальный контент и получать за это вознаграждение.

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В документе исследователи Microsoft, Alibaba и Университета Карнеги-Меллона раскрыли систему Argus, которая поддержит разработчиков в борьбе с пиратами. Решение построено на блокчейне Ethereum и обеспечивает надёжный сбор и хранение данных от источников, сообщающих о выявленных нелегальных раздачах.

Инсайдер получит вознаграждение за информацию. При этом система оснащена защитными инструментами, которые не позволят информатору доносить об одном и том же файлообменнике под разными никнеймами, получая больше стимулов. Исследователи утверждают, система может работать не только с программами, но и с изображениями и аудио.

«Учитывая безопасность и практичность Argus, мы надеемся, что реальные антипиратские кампании будут действительно эффективными за счёт перехода на полностью прозрачный механизм стимулирования», — говорится в отчёте.

Технологические компании по всему миру всё больше озабочены защитой интеллектуальной собственности и борьбой с цифровым пиратством. Ранее IT-подразделение индийского конгломерата Mahindra Group запустило новую платформу цифровых контрактов и прав на основе блокчейн для индустрии медиа и развлечений.