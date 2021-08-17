Китай представил правила конкуренции в интернете

Китайский антимонопольный регулятор опубликовал проект правил по предотвращению недобросовестной конкуренции в интернете. Среди прочего документ ограничивает использование пользовательских данных в Сети, сообщил Reuters. В частности, запрещается перехватывать трафик и применять другие технические средства для незаконного сбора информации. КНР планомерно ужесточает контроль над IT-индустрией, при этом власти ссылаются на заботу о правах потребителей.

Фото: Picrazy2, CC BY-SA 4.0 Picrazy2, CC BY-SA 4.0

В документе управления по регулированию рынка Китая сказано, что онлайн-операторы не должны использовать пользовательские данные, а также средства перехвата трафика и влияния на выбор клиентов.

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Интернет-провайдеры «не должны внедрять или способствовать внедрению недобросовестной конкуренции в интернете, нарушать порядок рыночной конкуренции, влиять на честные сделки на рынке», отметил регулятор.

Компании не могут с помощью технологий вводить барьеры для других легальных интернет-продуктов и услуг. Расследовать нарушения в этой сфере могут нанятые сторонние организации.

Ранее китайский регулятор вводил различные ограничения и накладывал штрафы на местные технологические компании, чтобы наказать их за монополизм. В апреле оштрафовали гиганта электронной коммерции Alibaba Group на рекордные $2,8 млрд.

Следом китайские власти обрушились на крупнейшего дистрибьютора онлайн-игр Tencent — в государственном СМИ видеоигры сравнили с «духовным опиумом». Также КНР фактически упразднила китайский рынок школьного онлайн-образования и репетиторства. Компания за месяц потеряла $170 млрд рыночной стоимости.

«Секрет» рассказывал, что антимонопольные регуляторы Китая собираются оштрафовать за антиконкурентные практики интернет-компанию Meituan. Лидеру КНР в сфере доставки еды с капитализацией $170 млрд пригрозили штрафом до $1 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке.