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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 21 августа

Вечерняя Москваиещё 3
46 минут назад

Астероид 2016 AJ193 из класса потенциально опасных 21 августа приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Об этом рассказали в Московском планетарии.

К Земле приблизится потенциально опасный астероид
Фото: pixabay.compixabay.com

По расчетам специалистов Национального аэрокосмического агентства США, данное небесное тело приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра.

Эксперты отметили, что существует целый класс астероидов, которые называются «астероиды, сближающиеся с Землей». Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, считаются потенциально опасными объектами. Однако в действительности они не представляют угрозы для нашей планеты.

По мнению ученых, наибольшую опасность представляют небесные тела, которые не отслеживаются астрономами — мир узнает о них только после падения. Яркими примерами являются тунгусский и челябинский метеориты. Однако подобные случаи происходят примерно раз в сотню лет, рассказали в Московском планетарии РИА Новости.

Шесть возможных сценариев конца света проанализировал шведский футуролог Карим Джебари. Он заявил, что у землян есть риск быть уничтоженными астероидом, хотя на ближайшую перспективу ученые такую возможность исключили. Есть и более фантастический сценарий: появление пришельцев, которые могут оказаться не слишком дружелюбными, из-за чего возникнет конфликт. Тогда последствия могут быть фатальными для землян.

Наука и техника,Соединенные Штаты,
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