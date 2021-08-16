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Twitter изменит новый дизайн из-за жалоб пользователей на головную боль

Секрет Фирмы
28 минут назад

Разработчики социальной сети Twitter пообещали изменить новый дизайн после жалоб пользователей на головную боль и чрезмерное глазное напряжение. Обновление начали критиковать почти сразу после релиза 11 августа. Пользователям не понравились собственный шрифт Twitter, новый цвет кнопки подписки и контрастность.

Twitter изменит новый дизайн из-за жалоб пользователей
Фото: ReutersReuters

Компания решила перейти на собственный шрифт Chirp, перекрасить кнопку подписки из голубого в чёрный цвет и повысить контрастность. Однако пользователи раскритиковали нововведения. На негативную реакцию, которая последовала за новым дизайном социальной сети, обратил внимание портал Gizmodo.

Один пользователь с расстройством аутического спектра заявил, что удаление линий и повышенная контрастность изображений сделали использование сайта «крайне неудобным» процессом. Он пояснил, что чем больше времени проводит в Twitter, тем сильнее размывается изображение.

Другой пользователь социальной сети сообщил, что вообще не может читать текст, набранный шрифтом Chirp, и не знает, что делать, когда Twitter обновится на его смартфоне. Пользователи также обращали внимание, что новый дизайн зачастую приводит к головной боли и усиливает симптомы астигматизма.

Разработчики Twitter сами просили пользователей сообщать о случаях мигрени или глазного напряжения из-за нового шрифта. В компании признавали, что сталкивались с ошибками отображения тех или иных деталей. Из-за массовой критики в Twitter заявили, что прислушаются к мнению пользователей и изменят контрастность кнопок, чтобы облегчить их зрительное восприятие.

Представитель Twitter тогда заявил TechCrunch, что компания продолжит следить за отзывами и улучшать продукт. Он добавил, что разработчики изначально просили пользователей с ограниченными возможностями предоставить обратную связь, однако у людей были разные предпочтения и потребности.

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