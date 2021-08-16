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МегаФон запустил тариф для экономии семейного бюджета

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад

МегаФон представил «Первый Семейный» тариф без абонентской платы, позволяющий всегда оставаться на связи с близкими. Пользователь тарифа получает безлимитную голосовую связь с членами семьи даже при отрицательном балансе, а также неограниченный трафик.

МегаФон запустил тариф для экономии семейного бюджета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным МегаФона, 80% российских детей в возрасте до 8 лет имеют собственный смартфон или телефон. 8 из 10 родителей признаются, что одной из основных причин такого подарка является желание всегда быть на связи с ребенком.

«При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребёнком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе», – сказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Пользователи «Первого Семейного» ежемесячно получают 1Гб мобильного интернет-трафика, а также возможность докупить пакеты минут и гигабайт. Безлимитное общение c близкими становится доступным для абонентов после вступления в семейную группу, которую можно создать в мобильном приложении в разделе «Моя семья». Группа позволяет бесплатно объединять до 11 человек. Кроме того, организатор группы может контролировать и пополнять баланс участников, докупать необходимые опции или тарифы, а также узнавать, когда баланс каждого члена семьи приближается к нулю.

Наука и техника,Влад Вольфсон,
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