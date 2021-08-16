МегаФон запустил тариф для экономии семейного бюджета

МегаФон представил «Первый Семейный» тариф без абонентской платы, позволяющий всегда оставаться на связи с близкими. Пользователь тарифа получает безлимитную голосовую связь с членами семьи даже при отрицательном балансе, а также неограниченный трафик.

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По данным МегаФона, 80% российских детей в возрасте до 8 лет имеют собственный смартфон или телефон. 8 из 10 родителей признаются, что одной из основных причин такого подарка является желание всегда быть на связи с ребенком.

«При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребёнком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе», – сказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.