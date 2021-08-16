Марсианские глубины могут поддерживать жизнь за счет радиации

Астробиологи NASA предположили, что радиоактивные элементы в марсианских глубинах могут разрушать молекулы воды, производя ингредиенты, которые способны поддерживать подземную жизнь.

Фото: NASA NASA

Этот процесс, называемый радиолизом, то есть разложение химических соединений под действием ионизирующих излучений, позволяет выживать земным бактериям-экстремофилам в изолированных океанических трещинах на Земле на протяжении миллионов или даже миллиардов лет. Известно свыше 200 видов анаэробных сульфатредуцирующих бактерий, обитающих возле гидротермальных подводных источников Срединно-Атлантического хребта, в нефтяных скважинах Северного моря и на замерзших северных склонах Аляски. Некоторые из них существовали на протяжении 3,5 млрд лет.

Видео дня

В новом исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology, утверждается, что подобный радиолиз мог бы поддерживать также микробную жизнь в недрах Марса. Там микробам не страшны пылевые бури, космические лучи и солнечные ветры, стерилизующие марсианскую поверхность.

«Среда, где остаются максимальные шансы обнаружить жизнь на Марсе, — это его недра», — утверждает Джесси Тарнас, планетолог из Лаборатории реактивного движения NASA и ведущий автор нового исследования. Изучение марсианских глубин поможет ученым узнать, могла ли там существовать жизнь, а лучшие доступные образцы марсианских пород на сегодняшний момент — это марсианские метеориты, попавшие на Землю.

Тарнас и его коллеги оценили размер зерен, минеральный состав и содержание радиоактивных элементов в марсианских метеоритах, а также пористость марсианской коры по данным орбитальных станций и марсоходов и создали компьютерную модель, имитирующую радиолиз, чтобы увидеть, насколько эффективно мог бы генерироваться газообразный водород и сульфаты — химические ингредиенты, которые могут обеспечить метаболизм подземных бактерий.