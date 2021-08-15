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Канадские учёные нашли бактерии, способные разлагать нефть

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Учёные из канадского Университета Калгари при изучении вод у полуострова Лабрадор обнаружили необычные свойства у живущих в них бактерий. Выяснилось, что эти микроорганизмы способны разлагать сырую нефть и нефтепродукты.

Учёные нашли способные разлагать нефть бактерии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К проблеме загрязнения вод в регионе внимание привлёк микробиолог профессор Шон Мерфи, выросший в этой местности. Он рассказал, что сначала исследователи заметили деградацию углеводородов, иными словами, растворение нефти и нефтепродуктов на определённых участках побережья, если их объём не превышал 1% к объёму воды. И после серии экспериментов оказалось, что это — свойства ряда бактерий. Было подтверждено, что концентрация алканов и полиароматических углеводородов значительно падала от их жизнедеятельности в течение двух недель. Пока это нельзя назвать открытием, потому что у бактерий всё же ограничены возможности, но уже появились перспективы дальнейших исследований.

Как отмечает учёный, в дальнейшем результаты исследований планируется использовать для совершенствования метода биоремедиации — очистки и восстановления окружающей среды с помощью флоры и фауны.

Наука и техника,Шон Мерфи,
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