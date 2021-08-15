Учёные нашли способные разлагать нефть бактерии

К проблеме загрязнения вод в регионе внимание привлёк микробиолог профессор Шон Мерфи, выросший в этой местности. Он рассказал, что сначала исследователи заметили деградацию углеводородов, иными словами, растворение нефти и нефтепродуктов на определённых участках побережья, если их объём не превышал 1% к объёму воды. И после серии экспериментов оказалось, что это — свойства ряда бактерий. Было подтверждено, что концентрация алканов и полиароматических углеводородов значительно падала от их жизнедеятельности в течение двух недель. Пока это нельзя назвать открытием, потому что у бактерий всё же ограничены возможности, но уже появились перспективы дальнейших исследований.