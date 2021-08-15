Маск допустил высадку астронавтов на Луну до 2024 года

Глава компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года. Один из пользователей поинтересовался у Маска в Twitter, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году. Маск ответил: "Возможно, раньше", пишет ТАСС.

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Ранее на этой неделе генеральный инспектор НАСА Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за задержек в разработке скафандров. Маск предложил ведомству помощь в этой работе.