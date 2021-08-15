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Маск заявил о возможности высадки астронавтов на Луну до 2024 года

Российская Газетаиещё 2
38 минут назад

Глава компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года. Один из пользователей поинтересовался у Маска в Twitter, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году. Маск ответил: "Возможно, раньше", пишет ТАСС.

Маск допустил высадку астронавтов на Луну до 2024 года
Фото: ReutersReuters

Ранее на этой неделе генеральный инспектор НАСА Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за задержек в разработке скафандров. Маск предложил ведомству помощь в этой работе.

Названо число пользователей интернета Илона Маска

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа Artemis состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе - в 2024 году - НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.

Наука и техника,Илон Маск,Пол Мартин,SpaceX,NASA,ИТАР-ТАСС,
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